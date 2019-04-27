عاد من جديد أصحاب السترات الصفراء إلى الشارع 48 ساعة بعد عدم إقتناعهم بإعلان إيمانويل ماكرون عن مجموعة من الإجراءات كأجوبة و نتائج ما خلص إليه الحوار الوطني الكبير من أجل الخروج من الأزمة الاجتماعية المنفجرة منذ 6أشهر بفرنسا.

وكانت مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا في قلب الحدث للحلقة ال 24 للحراك ببصمة مزدوجة وطنية و دولية ،حيث تمت دعوة مختلف أصحاب السترات الصفراء عبر العديد من الدول الأوروبية التي تعرف هي الأخرى الحراك نفسه، من قبل نظرائهم الفرنسيين عبر الفايسبوك للتجمع بستراسبورغ حول مختلف مقرات الهيئات الأوروبية بداية من المتظاهرين ببلجيكا ،إيطاليا كمبادرة إجتماعية تزامنا مع الإنتخابات الأوروبية المقررة في 26 ماي القادم.

واندلعت عند الظهيرة مواجهات بين المتظاهرين و رجال الشرطة حيث إظطر هؤلاء استخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين ،بعدما تم منع التظاهر بوسط المدينة و بالقرب من الهيئات الأوروبية من طرف المحافظة،فيما كشفت الداخلية تظاهر 2000شخصا بستراسبورغ من أصل 5500 عبر مختلف كبريات المدن الفرنسية تولوز ،ليون،مونبولييه ،بينهم 2600 بباريس بعد الثانية زوالا أقل بمرتين من الأسبوع الفارط في نفس التوقيت (9600 بينهم 6700 بباريس).

السترات الصفراء و النقابات الحمراء جنبا إلى جنب

كما إختلطت المواكب الإحتجاجية الحمراء مع الصفراء بباريس لتشكل تجمع الآلاف من المتظاهرين في مسيرات هادئة على العموم حاملة شعارات قوية هاتفة بالإستفاء مبادرة مواطنة "ريك " الذي قال ماكرون عنه يجب ان يكون على المستوى المحلي فقط.

جولة عبر مقرات القنوات التلفزيونية و الإذاعية

دار حوالي 600 من المحتجين للسترات الصفراء في جولة لهم عبر مختلف المقرات التلفزيونية و الإذاعية في موكب إحتجاجي ضد المعالجة الإعلامية لمختلف وسائل الإعلام الفرنسية تحت شعار " المعالجة الإعلامية المحايدة"موضحين بأنه لديهم الحق في القيام بحق الرد عندما يتم إتهامهم بأفعال لم يرتكبونها و ان يتم إنصافهم لدى تناول الحراك على هذه المحطات الإعلامية،اذ عرفت القنوات التلفزيونية "تي أف 1 »،"سي 8 "،سي نيوز" و "فرانس للتلفزيون" تجمعات امام مقراتها و انتهت أمام المجلس الأعلى للسمعي البصري تحت هتافات المحتجين.

ربيع الكفاحات

وانضم ال 2000 الآخرين من السترات الصفراء إلى الموكب الإحتجاجي للسترات الحمراء التي دعت إليه المنظمة النقابية الكونفدرالية العامة للشغل "سي جي تي " إلى مظاهرات بباريس و النواحي الأخرى عبر كافة التراب الفرنسي للخروج في مظاهرات تحت شعار "ربيع الكفاحات" و "التصدي العام "للحكومة و منظمة أرباب العمل "ميديف".

انطلق الموكب من ساحة "مونت بارناس " في هدوء دون تسجيل اَي حوادث شغب.

قوائم إنتخابية صفراء للأوروبيات

اكد احد وجوه حراك أصحاب السترات الصفراء بأنهم عازمين على دخول غمار المنافسة من أجل خوض معركة الإنتخابات الأوروبية بقوائم صفراء تحت إسم "صفر و مواطنيين" إذ أوضح قائدها جون "فرانسوا بارنابا" أنه تم جمع المترشحين ال79 المطلوبين لكن العائق الذي يقف أمامهم عدم تمكنهم من جمع الأموال اللازمة، خاصة ان سقف النفقات خلال الأوروبيات محدد بما قيمته 9.2 مليون أورو ولن يكون هناك تعويضات بالنسبة للذين لايتحصلون على نتائج بنسبة 3في المئة وكانت آخر الإستطلاعات قد كشفت حصول السترات الصفراء على نتيجة لا تتجاوز 2في المئة لكن مفاجأة الإنتخابات تبقى واردة في كل الأحوال في ظل وجود شكوك تحوم حول قابلية اتفاق الجميع وسط السترات الصفراء و تحالفهم قبل 6أيام فقط كآخر أجل لإيداع الترشحات.

و تجدر الإشارة ان استطلاعات الرأي كشفت عن عدم إقتناع نسبة 63 في المئة من الفرنسيين بما قدمه ماكرون من أجوبة للخروج من الأزمة وإقتناع نسبة 37 فقط بذلك وسط ترحيب الأغلبية.