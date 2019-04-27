أدان حزب جبهة القوى الاشتراكية بشدة رفض السلطات الترخيص للأستاذ مصطفى بوشاشي بإلقاء محاضرة بوهران.

وجاء في بيان للحزب اليوم السبت "إن حزب جبهة القوى الاشتراكية لا يستطيع ولا ينبغي أن يسكت أمام هذه الممارسات الديكتاتورية والاحتقارية".

وأضاف البيان "لا تزال الحكومة غير الشعبية وغير الشرعية المفروضة على الجزائريين ترتكب أخطاء فادحة وتتحدى الإرادة الشعبية وتشكك في إنجازاتها".

وختم البيان "إن الأفافاس ، المؤمن بقيم الديمقراطية والمبدأ الأساسي المتمثل في حرية التعبير، يؤكد على تضامنه مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومع الناشط السياسي والحقوق المحامي بوشاشي مصطفى".