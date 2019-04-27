اعتبر حزب طلائع الحريات أن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم تطح بنظامه السياسي.

وأكد الحزب في بيان له اليوم السبت "أن استقالة مهندس وملهم هذا النظام السياسي، والتي تبعتها استقالة أحد أوفى الأوفياء له والمتمثل في شخص رئيس المجلس الدستوري، لم تنه ولم تطح بالنظام السياسي نفسه؛ فلا زالت الشخصيات الرئيسية لهذا النظام على رأس أهم المؤسسات الدستورية كرئاسة الدولة والمجلس الشعبي الوطني والحكومة".

كما انتقد الحزب الشخصيات التي تسير الجزائر التي وصفها "بغير المؤهلة تماما للقيام بالتغيير الجذري الذي يطالب به الشعب"، مضيفا أنها "لا تتوفر لا على الشرعية، ولا على الثقة، ولا على المصداقية ، ولا على الإرادة السياسية لبذل أي مجهود للقيام بأي مسعى من أجل الاستجابة لتطلعات الجزائريات والجزائريين والتي يعبرون عنها بصوت مدوي و ملح منذ شهرين من الزمن".

و فيما يخص الانتخابات التي ينوي النظام إجرائها، أفاد الحزب أن "الشعب الجزائري يرفض رفضا قاطعا أن يضع مصير الانتخابات الرئاسية المقبلة بين أيدي تلك الشخصيات، وهي الانتخابات التي من شأنها أن تعيد تأسيس الدولة الديمقراطية ووضع لبناتها الصلبة في أرضنا الغالية".

كما اعتبر أن الرفض الواسع للمشاورات التي دعا إليها رئيس الدولة الذي وصفه بـ"الفاقد للثقة والمصداقية و المشروعية" كان أمرا حتميا وأمرا مقضيا، باعتبار النظام السياسي القائم اعتاد على احتكار الحق المطلق في تحديد إجراءات التشاور ووضع جدول الأعمال واختيار الضيوف واستخلاص النتائج.

وأضاف البيان أن "رحيل أولئك الذين يطالب الشعب الجزائري بذهابهم وتعويضهم بشخصيات توافقية، من شأنه فتح المجال لمشاورات يشارك فيها ممثلو الثورة الشعبية السلمية، وقوى وشخصيات ذات مصداقية التي تدعم هذه الثورة الشعبية السلمية".