ضيق نادي بارادو الخناق على متصدر الرابطة المحترفة الأولى اتحاد الجزائر بعدما تغلب اليوم السبت بملعب عمر حمادي (بولوغين) على نصر حسين داي بنتيجة (2-1) في لقاء متأخر لحساب الجولة الـ 24.

وسجلت أهداف المباراة، من طرف يسري بوزوق (د 35) وزكريا نعيجي (د 76) لنادي بارادو، وهو الهدف التاسع عشر لأحسن هداف هذا الموسم نعيجي، وجاء هدف نصر حسين داي عن طريق مواقي (د 89).

ومكن هذا الفوز فريق الأكاديميين من احتلال المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 45 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر اتحاد الجزائر (46 نقطة)، أما نصر حسين داي فيبقى بالمركز السادس بمجموع 35 نقطة.