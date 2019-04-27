قاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي الترجي التونسي للفوز على على تي بي مازمبي الكونغولي بنتيجة (1-0)، اليوم السبت بملعب رادس (تونس) في ذهاب الدور نصف النهائي لكاس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

وسجل الجزائري يوسف بلايلي الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 51.

وسيجري لقاء الإياب يوم السبت القادم بلوبومباشي (الكونغو الديمقراطية).

وجرت مساء أمس بالدار البيضاء، المباراة الأخرى لهذا الدور بين الوداد البيضاوي المغربي وماميلودي سوندوز الجنوب الإفريقي انتهت لصالح الوداد بنتيجة (2-1).