نددت الفنانة الصحراوية، عزيزة إبراهيم بإلغاء حفلها الفني بمعهد العالم العربي على اثر ضغوطات مغربية. وصرحت الفنانة الصحراوية ليومية لوموند الفرنسية أن "الأمر ليس سريا فالحفل ألغي بفعل الضغط الذي مارسته السفارة المغربية والممولين المغربين، فلست أفهم كيف لمؤسسة عمومية بفرنسا التي تدرك تماما مدى عدم احترام المغرب لحرية التعبير أن تسمح بهذا الابتزاز".

وكانت عزيزة ابراهيم مبرمجة لإحياء حفل ختام الطبعة الاولى من مهرجان "عربوفولي" الذي نظم تحت شعار "المقاومات"، لكن حسب وكيل أعمال الفنانة بفرنسا غريغ كونان، فقد قام أحد المواقع المغربية بإعلام السفارة قصد الاتصال برئيس المعهد، جاك لانغ، لالغاء الحفل.

وأردف وكيل عزيزة إبراهيم بالقول حسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية "أعلمتني المسؤولة عن البرمجة أنهم تلقوا اتصالا يشدد على أن عزيزة ناشطة في صفوف البوليساريو وهو أمر خاطئ تماما" مضيفا أن القائمين على البرمجة "حاولوا انقاذ المهرجان دون نتيجة".

وصرحت الفنانة الصحراوية للجريدة الفرنسية قائلة "بما أنني فنانة وانسانة فأنا في المقاومة" مضيفة أنها حاولت الحصول على توضيحات من معهد العالم العربي لكن دون جدوى. كما أكدت ان الموسيقى التي تؤديها تحمل افكارا تدعو إلى السلم والحوار.

وكشفت الفنانة من مقر اقامتها ببرشلونة حيث تعيش أن ألبومها الجديد يتحدث عن أرضها وشعبها، الصحراء الغربية، التي يحتلها المغرب دون وجه حق منذ 40 سنة. وفي الأخير أوضحت عزيزة إبراهيم أن أغانيها ملخص لما تراه من كفاح في بلدها عندما تذهب لزيارة عائلتها هناك.