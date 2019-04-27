يتساءل الشارع في مدينة بني صاف عن العلاقة التي تجمع بين والية عين تموشنت والأمينة العامة لبلدية بني صاف، والتي رغم إدانتها في قضية فساد بسنة سجنا غير نافذا وغرامة مالية بـ10 ملايين سنتيم على مستوى مجلس قضاء عين تموشنت منذ حوالي أسبوعين، إلا أن “الميرة” الفعلية لبلدية بني صاف، كما يطلق عليها، ما زالت تمارس مهامها، ورغم أن الأمينة العامة فتح بخصوصها تحقيق قضائي وأدينت على مستوى محكمة حمام بوحجر بولاية عين تموشنت بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية بـ10 ملايين سنتين، ثم حكم عليها على مستوى مجلس قضاء عين تموشنت بسنة سجنا غير نافذ بعد الطعن، إلا أن المعنية لم تعزل من منصبها ولو تحفظيا كما ينص عليه قانون الوظيف العمومي.