لقي ليلة اليوم السبت كهل خمسيني حتفه بعيار ناري من أحد أقربائه في حوشة صيد بالمكان المسمى أولاد جيار في إقليم بلدية سيدي نعمان ،شرقي المدية. وأفاد مصدر محلي ، بأن الضحية لفظ أنفاسه مكان الحادث متأثرا بالإصابة التي باغتته من بندقية قريب له عن طريق الخطإ ، حيث سارع إلى تبليغ مصالح الدرك العاملة بالإقليم ،التي باشرت بفتح تحقيق معه ، مع نقل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الجوارية للصحة العمومية ،فيما علم من ذات المصدر بأن حوشة الصيد التي لقي خلالها الضحية حتفه لم تكن مرخصة من قبل السلطات المختصة.