كشف رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد ،عن تحويل 10 تقارير خلال سنة 2018 خاصة بالوقائع ذات الطابع الجزائي على العدالة.

وأضاف بن معروف أن من حق المجلس مساءلة كل شخص استعمل المال العام.

و أوضح ذات المسؤول أن المجلس يقوم سنويا بحوالي ألف عملية رقابة لكل مؤسسة على أساس الوثائق الثبوتية ويسجل كل سنة عدد من المحاسبين المدانين للخزينة العامة كما يحصي كل سنة حوالي ملايين الدنانير التي يتم استرجاعها وهذا النوع من الرقابة هو رقابة محاسبية.

وأكد بن معروف أن الوسيلة الوحيدة لمكافحة الفساد هي الشفافية وهذا حتى بالنسبة للصفقات العمومية ويكون ذلك بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة ونظام يحصي جميع العقود العامة بإعطاء وصف لهده العقود.