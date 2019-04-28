توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ليلة السبت إلى الأحد بمنطقة التجديد الفلاحي ببلدية سيدي عقبة بولاية بسكرة، حسب ما أفادت به المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الحادث الذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 83 على مقطعه الرابط بين بسكرة وخنشلة مرورا ببلدية سيدي عقبة نجم عن اصطدام بين سيارة نفعية وشاحنة.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ 25 سنة من العمر، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى بشير بن ناصر.

وأصيب 3 أشخاص آخرون تتراوح أعمارهم ما بين 25 و42 سنة بجروح متفاوتة الخطورة .

و قد تم إجلاء ضحايا الحادث على متن سيارات إسعاف تابعة لوحدات الحماية المدنية نحو المؤسسة العمومية الاستشفائية بسيدي عقبة لتلقي العلاج.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.