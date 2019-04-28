أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،أن مفارز للجيش الوطني الشعبي،كشفت ودمرت يوم 27 أفريل 2019 ببومرداس وجيجل، مخبأ للإرهابيين وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع وأغراض أخرى.



كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات مختلفة بكل بتمنراست وعين قزام، خمسة (05) منقبين عن الذهب وضبطت ثلاث (03) مركبات رباعية الدفع ودراجتين (02) ناريتين و(03) مولدات كهربائية و(03) مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن.



من جهة أخرى، تم توقيف (56) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين صالح وتيارت ووهران.