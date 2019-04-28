استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية، وزير الخارجية صبري بوقادوم.

ويأتي هذا الاستقبال بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى تونس يومي 26 و 27 أفريل الجاري تلبية لدعوة من نظيره التونسي، خميس الجهيناوي.

و خلال هذه الزيارة استقبل بوقادوم من طرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي حيث تم بحث المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها "التطورات الخطيرة في ليبيا وانعكاساتها المباشرة على أمن المنطقة واستقرارها والمساعي المبذولة من أجل إنهاء الاقتتال والعودة سريعا إلى الحوار السياسي بين كافة الفرقاء الليبيين".