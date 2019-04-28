أشرفت مصالح وزارة الداخلية بالتنسيق مع عدة قطاعات، على عملية استبدال صيغة الطرود الغذائية في رمضان بإعانات مالية قدرها 6000 دج عبر الحساب البريدي أو الحوالة.

وتتمثل القطاعات في التضامن الوطني والأسرة، الشؤون الدينية والأوقاف والبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن عدد الأسر المعنية بالإعانة قدر بـ 1.613.906 أسرة، بتمويل يتراوح بين 8 مليار دج إلى 10 مليار دج.

وتساهم فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بنسبة 85 بالمائة.

كما أشرفت ذات الوزارة على تأطير مساهمات المحسنين من خلال انشاء الحساب الحر لتضامن المحسنين عبر كل ولاية.