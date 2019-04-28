لا يزال الدولي الجزائري رياض محرز في دكة البدلاء في فريقه مانشيستر سيتي، حيث لم يستدعيه مدربه بيب غوارديولا لخوض يوم غد الأحد، مباراة ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الانجليزي الممتاز، يستضيف خلالها بيرنلي فريق مانشستر سيتي على ملعبه تورف مور.

وتشكيلة مانشستر سيتي التي تخوض المقابلة تضم: إيديرسون – ووكر – كومباني – لابورت – زينتشينكو – غوندوغان – بيرناردو سيلفا – دافيد سيلفا – سترلينغ – ساني – أغويرو.

البدلاء: موريتش – دانيلو – ستونز – محرز – أوتامندي – جيسوس – فودين