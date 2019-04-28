توقيف سارق المركبات بالعاصمة عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية التحطيم العمدي لأملاك الغير، متبوع بالسرقة المتعدّدة داخل المركبات، حيث راح ضحية الأمر سبع ضحايا، كما تمّ توقيف المشتبه فيه الذي تبيّن أنّه مسبوق قضائيا، حسبما أورده اليوم الاحد بيان لذات ا

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية التحطيم العمدي لأملاك الغير، متبوع بالسرقة المتعدّدة داخل المركبات، حيث راح ضحية الأمر سبع ضحايا، كما تمّ توقيف المشتبه فيه الذي تبيّن أنّه مسبوق قضائيا، حسبما أورده اليوم الاحد بيان لذات الهيئة.

وأضاف البيان، أن مصالح الأمن الحضري الثالث بالدويرة، سجّلت قضايا التحطيم العمدي المتبوع بالسرقة من داخل مركبات لعدد من الضحايا، لتقوم على إثر ذلك بإعداد خطّة محكمة للإيقاع بالمشتبه فيهم، تلتها عمليات ميدانية موسّعة، متبوعة بتعزيز نقاط المراقبة، ليتم على إثر ذلك الحصول على معلومات مؤكدة، مفادها أن المشتبه فيه يقود مركبة سياحية، تم تحديد هويّته بموجب إذن بتمديد الاختصاص صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا ببئر مراد رايس، تنقّل عناصر الشرطة لمكان إقامة المشتبه فيه، أين أوقفته وحوّلته الى المصلحة للتحقيق معه، حيث اعترف بأنّ السيارة المستعملة من قبله، قد استأجرها لارتكاب جرائمه كما ضبط بحوزته أثناء توقيفه على حقيبة ظهرية، بداخلها أدوات الجريمة التي يستعملها في تحطيم زجاج نوافذ السيارات، أداة تشويش على غلق المركبات أداة تحكم عن بعد وبموجب إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، تمّ ضبط جهاز تحميل معلومات.

للإشارة فانّ الضحايا قد فقدوا خلال عملية سرقتهم، مبالغ مالية قدرها (29) مليون سنتيم حقيبتين يدويتين، جهازي (02) إعلام آلي، هاتفي (02) نقال، ثلاث ساعات يدوية وبطاقة بريدية مغناطيسية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ عرض المشتبه فيه على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعه الحبس المؤقّت.

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية التحطيم العمدي لأملاك الغير، متبوع بالسرقة المتعدّدة داخل المركبات، حيث راح ضحية الأمر سبع ضحايا، كما تمّ توقيف المشتبه فيه الذي تبيّن أنّه مسبوق قضائيا، حسبما أورده اليوم الاحد بيان لذات الهيئة.

وأضاف البيان، أن مصالح الأمن الحضري الثالث بالدويرة، سجّلت قضايا التحطيم العمدي المتبوع بالسرقة من داخل مركبات لعدد من الضحايا، لتقوم على إثر ذلك بإعداد خطّة محكمة للإيقاع بالمشتبه فيهم، تلتها عمليات ميدانية موسّعة، متبوعة بتعزيز نقاط المراقبة، ليتم على إثر ذلك الحصول على معلومات مؤكدة، مفادها أن المشتبه فيه يقود مركبة سياحية، تم تحديد هويّته بموجب إذن بتمديد الاختصاص صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا ببئر مراد رايس، تنقّل عناصر الشرطة لمكان إقامة المشتبه فيه، أين أوقفته وحوّلته الى المصلحة للتحقيق معه، حيث اعترف بأنّ السيارة المستعملة من قبله، قد استأجرها لارتكاب جرائمه كما ضبط بحوزته أثناء توقيفه على حقيبة ظهرية، بداخلها أدوات الجريمة التي يستعملها في تحطيم زجاج نوافذ السيارات، أداة تشويش على غلق المركبات أداة تحكم عن بعد وبموجب إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، تمّ ضبط جهاز تحميل معلومات.

للإشارة فانّ الضحايا قد فقدوا خلال عملية سرقتهم، مبالغ مالية قدرها (29) مليون سنتيم حقيبتين يدويتين، جهازي (02) إعلام آلي، هاتفي (02) نقال، ثلاث ساعات يدوية وبطاقة بريدية مغناطيسية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ عرض المشتبه فيه على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعه الحبس المؤقّت.