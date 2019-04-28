مثل نهار اليوم المدون يوسف بوجدون أمام قاضي محكمة ميلة الابتدائية، في القضية الإساءة لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، المحاكمة سبقت بحضور كبير للجماهير التي تجمعت أمام مقر المحكمة تضامنا مع المدون بوجدون، كما شهدت المحاكمة حضور قوي لهيئة الدفاع المتكونة من 6 محامين وبحضور قوي لمحامين آخرين دعما لهيئة الدفاع.

القاضية وبعد أن استمعت إلى المدون وإلى هيئة الدفاع التي اعتبرت منشور المدون من صميم حرية التعبير وحرية الرأي التمسوا جميعهم وعلى رأسهم المحامي حراث لطفي البراءة للمدون، هذا الأخير الذي بدوره التمس البراءة لنفسه ، لتقرر القاضية تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 12 من ماي القادم.

في نفس السياق ينتظر أن يمثل غدا الإثنين ثلاثة مدونين ينشطون في صفحة "فرجيوة نيوز" أمام محكمة فرجيوة لنفس التهمة و هي الإساءة لرئيس الجمهورية السابق، وهي المحاكمة التي سيحضرها عدد أخر من المحامين دفاع عن حرية التعبير و قضية تتعلق بالحراك الشعبي.