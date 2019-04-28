توفيت إمرأة عمرها 25 سنة منتصف نهار اليوم في حريق بمركز الإيواء بمنتدى الشباب محمد بوضياف رقم 26 شارع رحماني خالد "شارل كانت سابقا" بمسمكة وهران، إثر نشوب حريق في المركز الذي يأوي 40 عائلة تنتظر الترحيل منذ 2001 بعد سقوط العمارة التي كانوا يقطنونها.

وأفاد مصدر مقرب من بلدية وهران تسجيل إصابة ابني المتوفية بجروح طفيفة جراء تأثرهم بالدخان المتصاعد من موقع الحريق الذي يبقى مجهول المصدر.

وقامت العائلات المتضررة بغلق الطريق وحركة المرور للإحتجاج والمطالبة بالترحيل نحو سكنات جديدة.