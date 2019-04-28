خلف، اليوم، حادث مرور مروع بالوسط الحضري لبلدية يوثلجة بولاية الطارف 3 قتلى مسنين فوق 60 سنة و 5 جرحى من بينهم امرأة كما أكدته مصالح الحماية المدنية ، وحسب المعلومات التي استقيناها من عين المكان فان سيارة نفعية "هيليكس" كانت متوقفة ومحركها شغال أمام محل مواد البناء فركبها عامل نفس المحل بهدف تحويلها وركنها في مكان، اخر فارتمت السيارة أمام المقهى المجاور وقتلت المسنين الثلاثة وفي انقلابها وسط زحمة المارة تسببت في إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة .