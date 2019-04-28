أكّد رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف،أنه من حق مجلس المحاسبة مُساءلة كل شخص استعمل المال العام.

وكشف بن معروف، خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة، اليوم الأحد، عن تحويل 10 تقارير خلال سنة 2018، خاصة بالوقائع ذات الطابع الجزائي على العدالة.

وأشار أنّ المجلس يقوم بنحو ألف عملية رقابة لكل مؤسسة كل عام على أساس الوثائق الثبوتية.

و حسب بن معروف، يسجل كل سنة عدد من المحاسبين المدانين للخزينة العامة، كما يحصي كل سنة حوالي ملايين الدنانير التي يتم استرجاعها وهذا النوع من الرقابة هو رقابة محاسبية.