تألق الدولي الجزائري لنادي نيس، يوسف عطال، اليوم الأحد، بتسجيله لثلاثية كاملة أمام الضيف غانغون (3-0), في إطار الجولة ال34 من البطولة الفرنسية لكرة القدم.

و افتتح الجزائري باب التسجيل بعد تسع دقائق فقط من اللعب قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة ال68.

ولم يكتف لاعب نادي بارادو سابقا (الرابطة الجزائرية الأولى) بالثنائية حيث أضاف الهدف الثالث والأخير لفريقه في الدقيقة ال73.

وجاءت ثلاثية اليوم لترفع رصيده من الأهداف في البطولة المحلية إلى 6 في الموسم الجاري بعد خوضه ل25 مقابلة.

وبهذا الفوز، يرتقي نادي نيس إلى المرتبة السابعة برصيد 51 نقطة، بينما يواصل نادي غانغون تذيله للترتيب ب24 نقطة.

وحط يوسف عطال الرحال بنيس في الصائفة الماضية مقابل مبلغ 3 ملايين أورو، قادما من نادي كورتري البلجيكي، وبحسب المردود القوي الذي قدمه طوال الموسم مع النادي الفرنسي وكذا تأهله رفقة المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا-2019, فأكيد أن قيمته السوقية قد ارتفعت بشكل محسوس.