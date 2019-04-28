واصل نهار اليوم الآلاف من أعضاء الجالية الجزائرية في تجمعهم الحادي عشر بساحة الجمهورية بباريس، تضامنهم مع الحراك الشعبي داخل الوطن للمطالبة بالتغيير ،رحيل كل رموز النظام البوتفليقي المتبقي و التنديد بالحكم العسكري .

ولم تمنع التغييرات المناخية و برودة الطقس أفراد المكونة الحزائرية من التجند و الحضور في تعبئة حاشدة بالرغم من أيام العطلة بالناحية الباريسية ،إذ عرفت الساحة كباقي حلقات التجمعات السابقة أجواء إحتفالية وسط الأهازيج و الأغاني الوطنية في معرض جماهيري على الهواء الطلق مزين بألوان العلم الجزائري،موضوع على رؤوس المتظاهرين ،ملفوف على ظهور الشباب و أجساد الأطفال،مرسوم في كاريكاتوريات الملصقات،محمول في لافتات الشعارات ،معروض للبيع على الطاولات ومرفوع في أيادي المتجمعين بعين المكان.

كلها مشاهد ،صور و هتافات تشد أنظار المارة من الفرنسيين و غيرهم من الزائرين حيث يركز المتظاهرون أنظارهم على قراءة اللافتات و التمعن في الرسومات وما لفت إنتباه"الخبر" شعارات"من أجلك يا وطني ،الحرية غالية و الجزائر نتي فوق راسي" باللغتين الفرنسية و العربية و أيضا"الشعب لن يهزم أبدا"باللغة الفرنسية فقط وكذلك رسم كاريكاتوري لشخص رئيس الأركان قايد صالح معلق على جدارية تمثال ماريان بالساحة، فضلا عن تلك اللافتات التي دون عليها باللغة الفرنسية "فرنسا ،الإمارات العربية المتحدة، توقفوا عن التآمر ضد الجرائر".

قدر الجزائر بيد الشعب سيد القرار الحصري

ونددت المجموعة المنظمة" لنحرر الجزائر" في كلمة لها بإستعمال العنف ضد الطلبة و النقابات و كل المتظاهرين بطريقة سلمية في الجزائر من أجل التغيير،الحرية،الكرامة ،العدالة،الديمقراطية و الإصلاح. وقالت بأنها ترفض الحكم العسكري و الجنرالات التي تخترق قوانين الجمهورية داخل الحقل السياسي،مجددة تمسكها بالتجند من أجل تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية و العمل بها بهدف تأسيس دولة القانون وجمهورية جديدة. كما أوضحت من خلال كلمتها التي ألقتها أمام المتجمعين بساحة الجمهورية انها لن تقبل و ترفض كل أشكال التدخل في الشؤون الجزائرية مؤكدة بأن قدر الجزائر بيد الشعب شيد القرار الحصري.

14حركة و جمعية تشكل مجموعة "لنحرر الجزائر"

وتجدر الإشارة إلى ان المجموعة المنظمة لهذه التجمعات منذ 24 فيفري الماضي بباريس و مختلف كبريات المدن الفرنسية ،المتكونة من 14 جمعية و حركة حملت تسمية جديدة لمجموعتها "لنحرر الجزائر " و يتعلق الأمر بحركة الفعل من أجل التغيير و الديمقراطية في الجزائر "أكدا"،جمعية المكونة الجزائرية في الخارج "ألكاييه"،جمعية "أدرا"،مجموعة "قفي الجزائر"،جبهة القوى الاشتراكية بشمال فرنسا "أفافاس"،جيل جديد أوروبا،الإنسانيون،أصدقاء الأكاديمية البربرية،الإصلاحيون،حركة "إبتكار"،حركة من أجل الشباب و التغيير "أم جي سي"،منظمة التصدي الدولي،الإتحاد من أجل التغيير و الإصلاح بفرنسا "او سي بي "،إتخاذ الطلبة الجزائريين بفرنسا "أو إي يا ف".