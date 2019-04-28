النتائج الكاملة والهدافون لمقابلات الجولة الـ 29 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم، التي جرت اليوم الأحد.

اتحاد الحراش: 2 الباهي (د30) جربيعة (د54)

مولودية سعيدة: 1 بومليط (د45+1)

نجم مقرة: 2 زيواش (د4)، بوالعنصر (د16 ض.ج)

شبيبة سكيكدة: 1 بن حوسين (د39)

ترجي مستغانم: 1 عقيد (د35 ض.ج)

شبيبة بجاية: 0

مولودية العلمة: 1 آيت عبد المالك (د71)

اتحاد البليدة: 2 تواتي (د45+2)، باخلي (د90+2)

سريع غليزان: 1 نمديل (د78)

أولمبي الشلف: 0

وداد تلمسان: 0

اتحاد بسكرة: 1 مساعدية (د79)

جمعية وهران: 5 زحزوح (د12)، حداد (د40)، بوطيش (د52 ض.ج)، كروم (د63)، خرف

الله (د80 ض.ج)

أمل بوسعادة: 4 أوكيل (د61 ض.ج، د86)، درفلو (د72)، الغرنازي (د87)

اتحاد عنابة: 2 غوماري (د39)، بوسيف (د55)

رائد القبة: 1 ماماش (د89).