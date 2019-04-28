بطولة الرابطة الثانية : النتائج والهدافون
رياضة
28 ابريل 2019 () - واج/س.أ
النتائج الكاملة والهدافون لمقابلات الجولة ال29 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم, التي جرت اليوم الأحد.
اتحاد الحراش: 2 الباهي (د30) جربيعة (د54)
مولودية سعيدة: 1 بومليط (د45+1)
نجم مقرة: 2 زيواش (د4), بوالعنصر (د16 ض.ج)
شبيبة سكيكدة: 1 بن حوسين (د39)
ترجي مستغانم: 1 عقيد (د35 ض.ج)
شبيبة بجاية: 0
مولودية العلمة: 1 آيت عبد المالك (د71)
اتحاد البليدة: 2 تواتي (د45+2), باخلي (د90+2)
سريع غليزان: 1 نمديل (د78)
اولمبي الشلف: 0
وداد تلمسان: 0
اتحاد بسكرة: 1 مساعدية (د79)
جمعية وهران: 5 زحزوح (د12)، حداد (د40)، بوطيش (د52 ض.ج)، كروم (د63)، خرف
الله (د80 ض.ج)
امل بوسعادة: 4 أوكيل (د61 ض.ج, د86)، درفلو (د72)، الغرنازي (د87)
اتحاد عنابة: 2 غوماري (د39)، بوسيف (د55)
رائد القبة: 1 ماماش (د89).