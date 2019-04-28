بطولة الرابطة الثانية : النتائج والهدافون

رياضة
28 ابريل 2019 () - واج/س.أ
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  النتائج الكاملة والهدافون لمقابلات الجولة  ال29 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم, التي جرت اليوم  الأحد. 

اتحاد الحراش: 2  الباهي (د30) جربيعة (د54)

مولودية سعيدة:  1 بومليط (د45+1)  

نجم مقرة:  2  زيواش (د4), بوالعنصر (د16 ض.ج)

شبيبة سكيكدة: 1 بن حوسين (د39)  

ترجي مستغانم: 1 عقيد (د35 ض.ج) 

شبيبة بجاية:    0 

مولودية العلمة: 1  آيت عبد المالك (د71)

اتحاد البليدة: 2  تواتي (د45+2), باخلي (د90+2)  

سريع غليزان: 1 نمديل (د78) 

اولمبي الشلف: 0 

وداد تلمسان:  0

اتحاد بسكرة: 1 مساعدية (د79) 

جمعية وهران: 5  زحزوح (د12)، حداد (د40)، بوطيش (د52 ض.ج)، كروم (د63)، خرف 

الله (د80 ض.ج) 

امل بوسعادة: 4   أوكيل (د61 ض.ج, د86)، درفلو (د72)، الغرنازي (د87) 

اتحاد عنابة:  2 غوماري (د39)، بوسيف (د55) 

رائد القبة:  1   ماماش (د89).

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