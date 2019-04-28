تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بإيشمول (باتنة) من تفكيك جمعية أشرار تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و69 سنة مختصة في تزوير النقود مع حجز بندقيتي صيد بدون وثائق إدارية وكمية من الذخيرة الخاصة بالأسلحة النارية من الصنف الخامس و كذا مواد وأوراق تستعمل في صناعة النقود وتقليدها وكمية من المخدرات معدة للبيع حسبما استفيد مساء اليوم الأحد من ذات السلك الأمني.

وتمت العملية وفق ذات المصدر بناء على معلومات مؤكدة تفيد بوجود شاحنة يقودها شخص بحوزته كمية من المخدرات يقوم بترويجها على ستوى الطريق الولائي رقم 45 حيث مكن توقيف المركبة وتفتيشها بدقة من العثور على 13 غرام من المخدرات معدة للبيع والترويج مخبأة بإحكام ليقتاد المشتبه فيه والمركبة فورا الى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق .

وأستعين بالثنائي السينو-تقني اختصاص مخدرات وأسلحة في تفتيش منزل المشتبه فيه بعد أخذ الإجراءات القانونية حيث أسفرت العملية يضيف المصدر عن العثور على بندقيتي صيد بدون وثائقها الإدارية و26 خرطوشة عيار 26 ملم وكذا أوراق ومواد تستعمل في تزوير النقود وبعد التعمق في التحريات وتفتيش باقي منازل المشتبه فيهم تم حجز أزيد من 350 رزمة من الأوراق السوداء بمقاسات الأوراق النقدية المهيئة للتزوير ومغلفة باوراق بلاستيكية شفافة عليها صور أوراق نقدية مختلفة لعملة الأورو مخبأة داخل صناديق حديدية وورقة دليل لكيفية ومراحل تزوير هاته العملة الأجنبية وجهاز إعلام آلي وبطاقات ذاكرة وحوامل مغناطيسية من مختلف الأنواع والأحجام .

ولدى تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية أحالهم على قاضي التحقيق حيث تم ايداع اثنين منهم الحبس المؤقت في حين أفرج على الباقي ووضعهم تحت إجراء الرقابة القضائية يضيف ذات المصدر .