يطالب عمال قطاع اتصالات الجزائر، الرئيس المدير العام الجديد، بن عبد الواحد محمد، بفتح تحقيق حول ما وصفوه بـ“الفضيحة” التي تورّط فيها بعض المسؤولين، بأن ضربوا، حسبهم، كامل معايير وشروط مسابقات التوظيف الداخلية عرض الحائط، من خلال تعيين بعض مديري الوكالات التجارية وعمال آخرين في مناصب إدارية هامة دون أن تتوفر في هؤلاء الشروط، على غرار المستوى التعليمي المطلوب والتخصص الذي تم تحديده من خلال الإعلان عن المسابقة. ويتمنى عمال اتصالات الجزائر، أن يواكب مديرها العام الجديد الحراك بمحاربة الفساد بعدما أدارت النقابة ظهرها لمطالب القاعدة حسب رسالتهم.