يتواجد حاليا مدير جهوي لمؤسسة حساسة على مستوى ولاية حدودية شرقية، في وضعية حرجة سيما بعد حركة التنقلات التي مست القطاع، وتبيّن له أن رأسه باتت مطلوبة بعد رواج معلومات في الشارع المحلي عن شبهة تورطه في قضية تهريب بعض التحف وعلاقته بفتاة ألقي عليها القبض رفقة موظف بنفس القطاع الذي يديره المدير الجهوي. وقد زاد مستوى الإحباط في نفس هذا المدير، بعدما صدمه مسؤول سام عمل معه في ولاية حدودية أخرى سابقا، بعدم القدرة على الاستمرار في حمايته من مقصلة التغييرات الفوقية، قائلا له بالحرف الواحد: “يا ربي نفك روحي روح، اخطاني دبّر راسك، الحالة صعيبة مع الحراك الشعبي”.