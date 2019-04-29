استعاد مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما فاز الأحد على مضيفه بيرنلي بنتيجة هدف لصفر في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة، متقدما بفارق نقطة على مطارده ليفربول الذي فاز في الجولة ذاتها الجمعة على فريق هيدرسفيلد تاون بخمسة أهداف نظيفة.

وحقق المان سيتي فوزا صعبا على بيرنلي، واكتفى بهدف واحد سجله الأرجنتيني سرجيو أغويرو في الدقيقة 63 بعدما اصطدم ببسالة دفاع منافسه وجاهزية حارس مرماه الذي تصدى لعديد المحاولات الهجومية.

ويسعى السيتيزن للفوز في مباراتيه المقبلتين بالدوري أمام ضيفه ليستر سيتي ومضيفه برايتون حتى يتوج بلقب البريميرليغ دون النظر لمباراتي ليفربول مع مضيفه نيوكاسل يونايتد وضيفه وولفرهامبتون.