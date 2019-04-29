تعرض ريال مدريد إلى خسارة محرجة أمام مضيفه رايو فاليكانو صاحب المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (ليغا)، بعدما انهزم بهدف نظيف الأحد ضمن المرحلة الـ35 للمسابقة.

وواصل النادي الملكي نتائجه المخيبة للآمال وفشل في تحقيق الفوز خلال المباراتين الأخيرتين في الليغا بعد التعادل أمام خيتافي في الجولة الماضية، ليتلقى الهزيمة العاشرة بالمسابقة.

وتجمد رصيد الريال عند 65 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد فاليكانو إلى 31 نقطة وصعد إلى المركز قبل الأخير، لينعش آماله الضئيلة بالبقاء في المسابقة قبل ثلاث مراحل من نهايتها.