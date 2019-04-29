أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني،اليوم الإثنين، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، كشفت يوم 28 أفريل 2019، إثر دورية بحث وتفتيش ببلدية وادي الشعبة، جنوب شرق باتنة، حقيبة ظهر تحوي حزاما ناسفا جاهزا للاستعمال تم تدميره بعين المكان.



كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، (09) منقبين عن الذهب وضبطت (03) مولدات كهربائية و(03) مطارق ضغط، فيما أوقفت مفرزة أخرى بعين قزام، مهربا كان على متن مركبة رباعية الدفع محملة بـ (1.7) طن من المواد الغذائية.

من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني، خلال عمليتين منفصلتين بكل من برج بوعريريج وسكيكدة، أربع (04) تجار مخدرات بحوزتهم (6.6) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (40) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين صالح.