احتج اليوم العشرات من الأساتذة المنضوين تحت لواء نقابة "الكناباست" في قطاع التربية بولاية البويرة أمام مقر مديرية التربية تبعتها مسيرة نحو مقر الولاية منددين بـ"تدهور ظروف العمل " و "السلوكيات السيئة وغير المسؤولة" الصادرة عن المدير المحلي للقطاع حسبما لوحظ.

وقال هؤلاء أمام مقر الولاية أنهم نظموا هذا الاعتصام للاحتجاج على ظروف العمل التي "لا تطاق"، منددين بما وصفوه "انتهاكا للقوانين" و بـ"التهديدات والإهانات التي تلحق بهم من قبل مدير القطاع ومسؤولين آخرين".

ومن بين الأمور التي شجبها كذلك أساتذة "الكنابست" بمديرية التربية " مثول أمام المجلس التأديبي لأربعة أساتذة نساء "عشية عيد المرأة ، بناء على تقارير واهية."

وأوضح هؤلاء أن " السيد الوالي على علم بما يحدث ولم يبال رغم العديد المراسلات"، "وحتى طلبات الترخيص للولوج إلى المؤسسات التربوية لم يتم الرد عليها"، وأضافوا "هنالك خروق قانونية نقابية يتم انتهاكها من طرف القائمين على مديرية التربية". كما أعرب أساتذة "الكنابست" عن غضبهم من "صمت" مدير القطاع فيما يتعلق بـ"الاعتداءات والشتائم التي يتعرض لها الزملاء" .

وردا على هذا السؤال، أوضح مسؤول من مديرية التربية "لم نتلق أي تقرير عن هذا الوضع" مؤكدا أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة دائما للسماح للأساتذة بالتعبير عن انشغالاتهم ومحاولة إيجاد الحلول. وأضاف ذات المسؤول أن "هؤلاء الأساتذة قرروا القيام بهذا الاحتجاج بدون أي سابق إشعار ولكن يمكنني أن أؤكد لكم أننا سوف ننظر في جميع النقاط التي أثارها المتظاهرون من أجل إيجاد أرضية مشتركة وتحسين ظروف العمل ".