تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية عمي موسى في غليزان من توقيف شخصين اثنين اختطفا فتاة قاصرا تبلغ من العمر 15 سنة وتقطن ببلدية أولاد يعيش.

وتتمثل حيثيات الحادثة، أن القاصر بعد خروجها من المتوسطة التي تدرس فيها، قام الشخصان بإركابها عنوة في سيارتهما من نوع ڨولف، ما جعل والدها يستنجد بالدرك عبر الخط الأخضر، فطوق رجال الأمن كل المنافذ، ما دفع بالخاطفين إلى تحرير الفتاة والفرار، لكن وبالأوصاف التي قدمتها الفتاة لمصالح الأمن، أُلقي القبض عليهما، وقدما لوكيل الجمهورية الذي وضعهما رهن الحبس.