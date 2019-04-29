تم نهار اليوم تأجيل النطق بالحكم في قضية المدونين الثلاثة الذين مثلوا بمحكمة فرجيوة الابتدائية بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية في منشورات عبرالفايسبوك وتحديدا بصفحة تسمى "فرجيوة نيوز" وذلك بتاريخ 1 نوفمبر الماضي 2018.

المتهمون هم ساحلي محسن، حناني يحيى وعبد المؤمن نصرالدين، المحاكمة شهدت تضامنا قويا من عدد من المحامين الذين تأسسوا كهيئة دفاع عن المدونين كما أكد ذلك المحامي سفيان لبصير.

وقد رافع أربعة منهم واعتبروا التهمة الموجهة للمدونين باطلة على اعتبار أن القضية لها علاقة بالحراك الشعبي ومتابعتهم تمس بحرية التعبير المكفولة قانونا وحرية الرأي أيضا.

كما شهدت المحاكمة حضورا مكثفا لشباب الحراك الذين غصت بهم القاعة و تابعوا أطوار المحاكمة، وقد أجل القاضي رئيس الجلسة النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.