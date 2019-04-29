غادر المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل محكمة تيبازة في حدود الساعة 11 و55 دقيقية، وسط تعزيزات أمنية مكثفة عرفتها المحكمة ومحيطها منذ صبيحة اليوم.

ومكث عبد الغني هامل قرابة الساعتين والنصف بغرفة التحقيق لسماعه في شبهة فساد، بعد استدعائه من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة والذي استمع أمس إلى أقوال والي تيبازة السابق موسى غلاي في نفس القضية المرتبطة بالحصول على مزايا غير مشروعة وعقارات بتراب للولاية .

وشهد محيط المحكمة منذ الصبيحة توافدا كثيفا لوسائل الإعلام والمواطنين الذي استقبلوا هامل لدى وصوله في حدود 9 و30 دقيقة بشعارات " كليتوا لبلاد يا السراقين" وحاولوا التهجم على سيارته قبل أن تتمكن مصالح الأمن من تأمين مدخل آمن لها وغلق أبواب المحكمة .

وتواصلت التعزيزات الأمنية وسط حضور المواطنين المحتجين الذين انتظروا أمام المحكمة حتى خروج هامل وهم يرددون شعارات تنادي بسقوط العصابة ومحاسبة الفاسدين ، قبل أن يطاردوا سيارة هامل من نوع باسات سوداء اللون كان يقودها سائقه الشخصي والذي تمكن من الخروج بسرعة نحو الطريق العلوي في الاتجاه الشرقي للمدينة.