أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ،أمس الأحد، في بيان لها ،ان الاستغلال التجاري للخط الجديد بين محطة آغا ومحطة المطار هواري بومدين سيكون ابتداءا من يوم الإثنين الموافق لـ 29 أفريل 2019.

وحسب ما أفاد به بيان للشركة فإن "برنامج مواقيت الرحلات الخاصة بالخط الجديد حدد برحلة ذهاب واياب كل ساعة ابتداءا من 05 سا صباحا الى غاية 21سا مساءا".

كما تم تحديد سعر الرحلة محدد ب 80 دج،وللبالغين و 40 دج للأطفال،بالإضافة إلى تخفيضات على الاشتراكات والتي تصل الى غاية 50٪.