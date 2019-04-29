أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بجروح متفاوتة إثر احتجاجات واشتباكات وقعت أمس الأحد، أمام مصنع "يوكوس" لتعبئة المياه المعدنية للشرب ببلدية الحمامات (20 كلم شمال تبسة)، حسب ما ورد اليوم الإثنين في حصيلة جديدة قدمتها المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المديرية، الكامل بوعفان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تسجيل إصابة 3 عمال تابعين لمصنع "يوكوس" بجروح بليغة إثر حروقات ناجمة عن الحريق الذي شب بالمصنع، تم إسعافهم ونقل اثنين منهم نحو المؤسسة الاستشفائية بعاصمة الولاية، فيما تم تحويل الشخص الثالث نحو المستشفى الجامعي لعنابة بالنظر لخطورة إصابته.

و أضاف ذات المتحدث، أن 12 شخصا آخرين أصيبوا بجروح مختلفة ناجمة عن التدافع والهروب من ألسنة النيران، تم إسعافهم وتحويلهم نحو ذات المؤسسة الاستشفائية التي غادروها بعد تلقيهم العلاج الضروري.

وأفاد المصدر، أنه تم تسخير 7 وحدات ثانوية إضافة إلى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لإخماد الحريق الذي تسبب في إتلاف كل أرجاء المصنع، و 14 شاحنة إطفاء و 4 سيارات إسعاف و سيارتي اتصال وشاحنة لنقل العتاد، مشيرا كذلك إلى تسخير 60 عونا ما زالوا لحد الساعة في حالة تأهب قصوى للتدخل في أي وقت.

للتذكير، فقد شب مساء أمس الأحد حريق مهول بمصنع "يوكوس" لتعبئة المياه المعدنية ببلدية الحمامات وذلك على إثر احتجاجات لمواطنين طالبوا بتحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

وقد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات والتوتر بين المحتجين ومالكي المصنع شهدت تبادل لاطلاق طلقات من الذخيرة الحية (البارود) نجم عنها نشوب حريق مهول في كامل أجزاء المصنع، بعد أن قام المحتجون بإضرام النار في عجلات مطاطية وشاحنة لبيع المياه.

من جهتها تدخلت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني قوات مكافحة الشغب بعين المكان لتفرقة المحتجين.