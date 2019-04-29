تم اليوم الإثنين ،تنصيب بلحمري عمرعميد شرطة أول، رئيسا جديدا لأمن ولاية تيبازة بالنيابة خلفا للعميد الأول للشرطة أرسلان درياد ،حسب ما علم من مصادر أمنية.

وتمت عملية تنصيب عمر بلحمري رئيسا جديدا بالنيابة تحت إشراف المفتش الجهوي لشرطة الوسط مراقب الشرطة بلعيني مصطفى بمقر أمن ولاية تيبازة، حسب ذات المصادر.

ويأتي التنصيب تنفيذا لمراسلة المديرية العامة للأمن الوطني يوم أمس تقضي بإنهاء مهام عميد أول للشرطة أرسلان درياد من على رأس المديرية الولائية للأمن الوطني بتيبازة ،حيث شغل المنصب بالنيابة منذ شهر جويلية 2018، حسب المصادر.