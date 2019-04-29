كشف الجنرال المتقاعد خالد نزار، أن السعيد بوتفليقة كان مستعدا للقيام بأي شيء لكي يبقى في السلطة.

وأكد خالد نزار في حديث له لموقع "Algeriepatriotique" إن "السعيد بوتفليقة كان مستعدا للقيام بأي شيء، مشيرا أنه تحدث مع السعيد مرتين منذ بداية الحراك الشعبي، خلال شهر مارس.

ووصف نزار السعيد بوتفيلقة بـ "رجل في حالة من الفوضى"، مؤكدا إنه نصح شقيق الرئيس السابق، بالاستجابة لمطالب المتظاهرين".

وقال المتحدث بأنه قدم اقتراحات من أجل الخروج من الأزمة منها ندوة وطنية، ورحيل الرئيس، وتغيير الحكومة، واقترح أيضا انسحاب الرئيس إما عن طريق الاستقالة أو عن طريق المجلس الدستوري، ويتم في الوقت نفسه تعيين حكومة تكنوقراطية، مع وضع الآليات اللازمة للذهاب إلى الجمهورية الثانية.

وأشار نزار إلى أن اقتراحاته رفضت من طرف السعيد بوتفليقة، لاسيما الاقتراح الثاني الذي اعتبره بـ"الخطير عليهم".

وقال الجنرال خالد نزار أنه حذر شقيق الرئيس مؤكدا له أن المظاهرات سلمية، لا يمكنك التصرف بهذه الطريقة! في تلك اللحظة، أدركت أنه يتصرف مثل صانع القرار الوحيد وأن الرئيس في المنصب قد تم إهماله تمامًا".