دخل اليوم الإثنين عمال وموظفو الإدارة المحلية وعدة دوائر ومديريات تنفيذية بولاية الوادي في إضراب عن العمل يدوم يومين بدعوة من النقابة المستقلة "سناباب" تضامنا مع الحراك الشعبي.

وطالب العمال بتحقيق أهداف الحراك في تغيير النظام الذي انتج -حسبهم- عصابات الفساد وحطم أسس الدولة داعين إلى محاكمتهم وتحرير القضاء من قبضة العصب المنفذة وإملاءات الهاتف للوصول إلى جزائر جديدة تكون فيها الإدارة في خدمة المواطن والدولة وليس في خدمة الفاسدين والنافذين وعصابات الخفاء.

من جهتهم، انتفض تجار سوق ليبيا في مسيرة في أرجاء المكان مطالبين برحيل رئيس غرفة التجارة والصناعة ومن معه. مرددين شعارات "ارحلوا" وذلك على خلفية ما وصفه المحتجون بـ "فصل" متعامل اقتصادي من الغرفة نتيجة رفضه للسياسة المنتهجة من طرف رئيسها، كما دعا هؤلاء إلى فصل النشاط السياسي عن النشاط المهني للغرفة حتى تلعب دورها الكامل في التنمية التجارية والاقتصادية.