قرر الأعضاء المنتخبين لمكتب الرابطة الجهوية لكرة القدم (ورقلة) هذا الاثنين تجميد كل نشاطات هذه الهيئة تعبيرا "عن تنديدهم بالعقوبة التي سلطتها لجنة الأخلاقيات للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) ضد رئيس الرابطة علي باعمر"، كما ورد في بيان نشرته الرابطة الجهوية.

"قررنا تجميد كل نشاطات الرابطة الجهوية لكرة القدم (ورقلة) بدءا من هذا الإثنين (29/4/2019) إلى غاية العدول عن هذا القرار المجحف"، كما أكدوا في بيانهم الموجه إلى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ( فاف) خير الدين زطشي.

وكانت لجنة الأخلاقيات للاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد علقت يوم 28 أفريل الجاري ولمدة سنتين نشاط علي باعمر رئيس الرابطة الجهوية لكرة القدم (ورقلة) الذي تمتد عهدته من 2016 إلى 2020، كما جرى التذكير به .