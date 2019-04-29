قام اليوم نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح اليوم بزيارة إلى ولاية قسنطينة. و جاء في بيان للوزارة أنه و في إطار متابعة مدى تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2018/2019 عبر كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي وعبر كافة النواحي العسكرية، شرع الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من اليوم الاثنين 29 أفريل 2019، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، أين سيشرف يوم غدا 30 أفريل على تمرين بياني بالذخيرة الحية بعنوان "الثبات 2019"، تقوم بتنفيذه وحدات الفرقة الأولى مدرعة مدعومة بوحدات جوية، كما يترأس لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية.

عند وصوله إلى القاعدة الجوية ببسكرة، أقرب مكان إلى حقل الرمي والمناورات بمدوكال بالناحية العسكرية الخامسة، أين سيجرى التمرين، وبعد مراسم الاستقبال من قبل اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة مرفوقا باللواء عمار عثامنية قائد الناحية العسكرية الخامسة، التقى السيد الفريق مجموعة من الإطارات، حيث أكد أن حرصه على حضور هذا التمرين يندرج في إطار معاينته لسلسلة التمارين البيانية بالذخيرة الحية، على غرار تلك المنفذة مؤخرا على مستوى النواحي العسكرية الرابعة والثانية والأولى على التوالي بالإضافة إلى الناحيتين الثالثة والسادسة، وذلك بهدف تقييم المرحلة الثانية من برنامج سنة التحضير القتالي 2018/2019، وكذا المتابعة الميدانية للمستوى الذي بلغه قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، ومعاينة مستوى الجاهزية العملياتية الذي بلغته الوحدات القتالية.