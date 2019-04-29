بدأ ترحيل سكان القصبة مطلع رمضان
مجتمع
29 ابريل 2019 () - واج/س.أ
شرعت مصالح بلدية القصبة اليوم الاثنين في إحصاء العائلات المقيمة بشارع علي تمقليت بالقصبة السفلى تحضيرا لعملية ترحيل و إعادة إسكان من المرتقب أن تكون مطلع شهر رمضان المقبل و ستمس 7 عمارات مصنفة في خانة الأحمر و البرتقالي.
و تم إحصاء العائلات المقيمة بالعمارات الآيلة للسقوط بشارع علي تمقليت وعددها 4 مصنفة في الخانة الحمراء و 3 برتقالي درجة 4"على أن تتم عملية الترحيل "مطلع شهر رمضان المقبل".
في هذا الإطار، أشرف مساعدات اجتماعيات تابعات للبلدية تحقيقا هدفه الاستعداد لترحيل الدفعة الأولى من سكان القصبة، و هم المقيمون بالشارع الذي شهد بحر الأسبوع المنصرم انهيار عمارة و وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة.