استأنف اليوم الاثنين مجمع الحديد والصلب "طوسيالي" الواقع بمنطقة النشاطات لبطيوة (شرق وهران) عملية الإنتاج بعد توقف دام 28 يوما جراء حركات احتجاجية للعمال، وفق ما صرح به المدير الولائي للصناعة والمناجم.

وذكر عبد الرحيم خلدون، أن عملية استئناف الإنتاج لهذا المركب الذي يعد ثمرة استثمار لمتعامل اقتصادي تركي بالجزائر تتويجا لمسار تسوية شرع فيه من قبل إدارة هذا المجمع بالتنسيق مع إدارات محلية ذات صلة بهذا النشاط الاقتصادي.

وقد عرف المركب بوحداته الإنتاجية الثلاث توقفا في النشاط على ضوء سلسلة من الاضطرابات منها إضراب العمال الذين طالبوا بتسوية وضعيتهم الاجتماعية والمهنية حيث يزيد عددهم عن إجمالي 4 ألاف عامل.

وقد شرعت إدارة المجمع بتسوية وضعية العمال منها البدء بترسيم العمال بعد عملهم لمدة طويلة في إطار عقود عمل مؤقتة الى جانب رفع الأجور الى نحو 15 بالمائة وإحداث اتفاقية جماعية وتمكين العمال من جمعية عامة لانتخاب فرعهم النقابي, يضيف السيد خلدون .

وكان العمال قد نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال الأيام الماضية الأمر الذي دعا إلى تعطيل النشاط الإنتاجي للمجمع بينما نظم عدد منهم وقفات احتجاجية أمام مبنى ولاية وهران أمس الأحد واليوم الاثنين الأمر الذي دعا والي وهران, مولود شريفي، إلى استقبال ممثليهم للنظر في إمكانية المساهمة في حل المشاكل المعبر عنها.

ومن بين هذه المعضلات يوجد حالة 39 عاملا بمجمع "طوسيالي" الذين تعرضوا لقرار الفصل عن العمل بعد مثلوهم أمام اللجان التأديبية خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت تجميد النشاط الإنتاجي لهذا المركب.

ومن جانب أخر وحسب مصدر مسؤول من مصالح الدرك الوطني فانه خلافا على ما يتم تداوله على مستوى بعض الأوساط لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي "فانه لم يتم لحد الآن معالجة أي من القضايا الخاصة بالفساد المرتبط بنشاط هذا المجمع" مبرزا أن مصالح الدرك الوطني التي يقع المركب ضمن اختصاصها الإقليمي قد عملت على الحفاظ على النظام والأمن داخله وفي محيطه كما أن فرقها قد أوقفت أربعة أشخاص كانوا قد تسببوا في عرقلة استئناف نشاط المجمع.