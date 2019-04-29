قال مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الاثنين إن مدافعه إيريك بيلي سيغيب عن أخر مباراتين في الموسم وكأس الأمم الإفريقية 2019 بعد إصابة في الركبة في مواجهة تشيلسي.

وتعرض لاعب كوت ديفوار لإصابة في الركبة اليمنى خلال تعادل يونايتد 1-1 مع تشيلسي على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد.

وكانت المشاركة الأولى لبيلي في التشكيلة الأساسية في البطولة منذ الثالث من فيفري وسيغيب عن مواجهتي هدرسفيلد تاون وكارديف سيتي في ختام البطولة.

كما سيغيب اللاعب البالغ عمره 25 عاما عن كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو ن حتى 19 يوليو 2019.ويعانى المدرب أولي غونار سولشار من مشكلة لاختيار التشكيلة الأساسية عندما يحل ضيفا على هدرسفيلد الأحد المقبل بعد غياب المدافعين فيل جونز وكريس سمولينغ عن مواجهة تشيلسي بسبب مخاوف بشأن حالتيهما البدنية.

ولا يملك المدرب النرويجي سوى فيكتور ليندولف وماركوس روخو في هذا المركز.

يذكر ان منتخب كوت ديفوار يوجد في المجموعة الرابعة في نهائيات كاس إفريقيا للأمم 2019 رفقة كل من المغرب و جنوب إفريقيا وناميبيا.