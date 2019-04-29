وقع ، اليوم الإثنين، شريف ملال رئيس نادي شبيبة القبائل على إتفاقية شراكة مع أحنت شافت رئيس نادي كليرمون فوت63 يربط الفريقين في المجال الرياضي، هذا ما جاء في الصفحة الرسمية لنادي شبيبة القبائل على شبكة التواصل الإجتماعي" فايسبوك ".

حسب الوثيقة، اتفاقية الشراكة بين الناديين تخص عدة مجالات لها علاقة مباشرة بجانب التكوين اللاعبين و تبادل الخبرة بين الطرفين حول كيفية تنظيم مركزي التكوين و أكادميتي الفريقين و تطوير الماركوتينغ و المشاركة المتبادلة في الدورات الدولية المنظمة لفائدة الفئات الصغرى .

أعتبر شريف ملال، حسب المصدر نفسه، هذه الاتفاقية الأولى من نوعها يوقع عليها رئيس نادي جزائري مع رئيس نادي فرنسي و التي ستسمح بتطوير الطاقات الإبداعية للعناصر التي ستكون على مستوى الفريقين من خلال تبادل الخبرة و التجارب بين الفريقين و السماح لللاعبين الذين يبرزون في صفوف الشبيبة أمكانية خوض تجربة احترافية بالخارج بفضل الدعم المنتظر من قبل مسيري فريق كيلرمون فوت 63 لتحقيق هذا المبتغى .