قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، إقرار الهزيمة على البساط لاتحاد خنشلة في قضية مباراته أمام أمل مروانة الذي يفوز بالمباراة بنتيجة (3-0)، حسب ما أعلنت عنه الرابطة اليوم الاثنين، على موقعها الرسمي.

وجرى هذا اللقاء في الـ23 من شهر أفريل في إطار الجولة الـ29 من بطولة الوطنية للهواة (مجموعة الشرق) والذي توقف في الدقيقة الـ73 بعد اقتحام أنصار اتحاد خنشلة أرضية الميدان بينما كان فريق أمل مروانة متقدما في النتيجة (0-1).

بالإضافة إلى تلك العقوبة، يتوجب على إدارة إتحاد خنشلة تسديد غرامة مالية تقدر بـ70.000 دج.

وستكون الجولة الأخيرة المقررة يوم غد الثلاثاء مصيرية لتحديد هوية الصاعد إلى الرابطة المحترفة الثانية. وسينتقل الرائد جمعية الخروب(61 نقطة) إلى عين فكرون لمواجهة الشباب المحلي, بينما يستقبل اتحاد خنشلة(59 نقطة) بدون جمهور، الضيف وفاق القل، متذيل الترتيب.

برنامج مباريات الجولة الـ30 والأخيرة من البطولة الوطنية للهواة لكرة القدم (مجموعة الشرق) المقررة يوم الثلاثاء.

هلال شلغوم العيد - اتحاد الشاوية

شباب باتنة - شباب قرية موسى

اتحاد عين البيضاء - أمل شلغوم العيد

اتحاد خنشلة - وفاق القل (بدون حضور الجمهور)

شباب عين الفكرون - جمعية الخروب

اتحاد تبسة - شباب قايس

مولودية قسنطينة - شباب اولاد جلال

شبيبة جيجل - أمل مروانة

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية الخروب 61 29

2. اتحاد خنشلة 59 29

3. اتحاد الشاوية 43 29

4. شباب باتنة 42 29

5. مولودية قسنطينة 40 29

6. اتحاد تبسة 39 29

--. شباب اولاد جلال 39 29

8. أمل شلغوم العيد 38 29

--. شباب قرية موسى 38 29

10. شبيبة جيجل 35 29

--. شباب قايس 35 29

--. شباب عين الفكرون 35 29

13. اتحاد عين البيضاء 32 29

14. هلال شلغوم العيد 31 29

--. أمل مروانة 31 29

16. وفاق القل 29 29.