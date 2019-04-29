يخضع، مساء اليوم الإثنين، رئيس الوادي للتحقيق القضائي لدى قاضي التحقيق بمحكمة الوادي بعد مثوله أمام النيابة التي التمست في حقه الوضع رهن الحبس.

وكانت النيابة قد استدعت ظهر اليوم رئيس دائرة الوادي، مسعود معيوف، للتحقيق معه حول شبهة التزوير واستعمال المزور وخيانة الأمانة في محررات رسمية.

وحسب مصادر محلية، فإن مسؤول الدائرة متابع في قضية تعديل دراسة مشروع مسلك فلاحي لفائدة محيط صحن المرتوم ببلدية الوادي حيث يعود المشروع إلى عهدة المجلس البلدي السابق وتم التحفظ عليه وقتها من طرف السلطات الولائية نظرا لعدم مطابقته للمواصفات التقنية وأمرت بإعادة دراسة المشروع إلا أن رئيس الدائرة الحالي قام بتعديل مخطط المشروع المتحفظ عليه وتمريره بالتواطؤ مع عون إداري مؤقت

يعمل في إطار الإدماج المهني فيما كان العون الرسمي المشرف على بيانات الملف بالكومبيوتر في عطلة. وينتظر صدور قرار قاضي التحقيق في حق المتهم وبعض الأعوان الإداريين الذين تم استدعاؤهم أيضا للتحقيق.