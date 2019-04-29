استدعت العدالة المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء المتقاعد، عبد الغني هامل في قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين في ميناء وهران أو ما بات يطلق عليها بقضية "البوشي".

وحسب ما جاء في التلفزيون العمومي فإن هامل سيمثل يوم الخميس 2 ماي أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة للاستماع إلى أقواله.

وكان هامل قد مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة للسماع إلى أقواله فيما يخص قضايا فساد، تتعلق بـ "أنشطة غير مشروعة" و"استغلال النفوذ" و"نهب العقار" و"سوء استخدام الوظيفة".