أقدم مواطنون ببلديتي عين رڨادة وعين صندل بڨالمة، على غلق مقرّي البلديتين بالطوب، احتجاجا على منتخبيهم وعلى عدم معالجة العديد من الانشغالات اليومية. وقد تسبب غلق المقرين البلديين في تعطل مصالح المواطنين، وفي منع الموظفين الالتحاق بمكاتب عملهم.

وفي حين تنقل وفد من سلطات ولاية ڨالمة مساء اليوم إلى بلدية عين رڨادة وفتح حوارا مع المحتجين، انتفض مواطنون من بلدية عين صندل من جهتهم، وقاموا ببناء جدار بالطوب، وغلق المدخل الرئيسي للمقر الاجتماعي للبلدية.

و طالب مواطنو قرية حجر لمركب ببلدية عين رڨادة، بربطهم بشبكة غاز المدينة، وتخليص قريتهم من النفايات المنزلية المتراكمة، مع المسارعة بربط سكنات بالكهرباء، بعد انتظار قارب الـ10سنوات حسبما ذكر لنا بعضهم، بينما طالب المحتجون في البلدية الثانية(عين صندل) برحيل جميع منتخبي المجلس الشعبي البلدي، الذين يتهمونهم بالتقصيرفي معالجة جملة من الانشغالات، على غرار غاز المدينة، والربط بشبكة الكهرباء لبعض السكنات التي ظل أصحابها يعانون منذ مدّة طويلة. وغيرها من الانشغالات .