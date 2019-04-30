لقي عارض الأزياء البرازيلي سواريس حتفه بعد سقوطه على منصة العرض، في آخر يوم لمهرجان أسبوع الموضة في ساو باولو.

ونقل عن منظمي المهرجان أن سوايرس سقط عندما التفت ليغادر المدرج خلال عرض العلامة التجارية أوكسا أمس الأول السبت، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأوضحت أن المسعفين هرعوا إلى المنصة لتقديم الإسعافات الأولية للعارض البالغ من العمر 26 عاما، وتم نقله لاحقا إلى المستشفى حيث أُعلنت وفاته.

وأفادت الصحيفة اليومية "فولها دي ساو باولو" أن سواريس تعثر برباط حذائه وسقط. ووفقا للصحيفة، فقد اعتقد الناس في البداية أن سقوطه كان جزءا من الأداء.

كما نشرت "أوكسا للأزياء" على حسابها في إنستغرام أن فريقها بأكمله "صدم" بوفاة العارض سواريس، الذي تعاقد مع وكالة باس أم جي تي لعارضي الأزياء.

وقالت وكالة العارض سواريس على إنستغرام إن سواريس لم يكن يشكو أبدا من أي مشاكل صحية، وكان ملتزما بنظام غذائي نباتي، ولم يكن يتعاطى مواد غير مشروعة، بحسب ما قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وجاء في بيان لمنظمي المهرجان أنهم تلقوا خبر وفاة عارض الأزياء فيما بعد الذي أغمي عليه فجأة خلال عرض أوكسا، ولم يذكر البيان سبب الوفاة.