14:52 دعت الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بسعيدة المجالس النقابية لمختلف قطاعات النشاطات بالولاية إلى إحياء اليوم العالمي للشغل، المصادف لـ 01 ماي 2019، وجعله تاريخا فاصلا بين التسيير الانفرادي المتسلط والمتعارض مع مصالح العمال المادية والمعنوية وأخرا مجسدا لمداولات الهيئات والهياكل النقابية، المعبرة عن القناعات الحقيقية للطبقة الشغيلة.

كما دعت، ذات الهيئة النقابية، العمال والعاملات، في بيان، تحوز "الخبر" نسخة منه، إلى المشاركة الفعالة والقوية في التجمع العمالي بالمركزية النقابية، بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة، من أجل التعبير عن الموقف القاضي بالرحيل الفوري واللامشروط للأمانة الوطنية، وعلى رأسها الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد.

14:49جدد اليوم طلبة جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس العهد مع المسيرات الصاخبة مرددين شعارات مناهضة للعصابة ومنادية بضرورة الرحيل الجماعي لكل رموز النظام انطلاقا من كلية العلوم الدقيقة وإلى غاية ساحة أول نوفمبر بوسط المدينة.

يحدث هذا في الوقت الذي أبان فيه الجامعيون عن إصرار لمواصلة الإضراب إلى أجل غير مسمى عبر مختلف الكليات باستثناء طلبة كليات الحقوق والطب والعلوم الاجتماعية الذين أبوا أن يواصلوا الدراسة دون استثناء حقهم في التظاهر الداعم للحراك.

14:35 غادر أحمد أويحيى، الوزير الأول السابق، محكمة سيد امحمد بالعاصمة، بعد أن تم الاستماع لأقواله من قبل وكيل الجمهورية في قضايا فساد. وخرج أويحيى وسط تعزيزات أمنية كبيرة عقب توافد أعداد كبيرة من المحتجين.

12:55 طلبة يلتحقون بتجمع محكمة عبان رمضان أين يستمع وكيل الجمهورية لأقوال أحمد أويحيى حول قضايا فساد.

11:36تجمع طلبة جامعة الهضاب 2 بسطيف اليوم الثلاثاء داخل حرم الجامعة، قبل أن ينطلقوا في مسيرة احتجاجية على الوضع الراهن، رافعين أعلام ولافتات منددة بالنظام، وهم يرددون شعارات "يتنحاو ڨاع" وأخرى مطالبة بمحاسبة بالمفسدين والعصابة.

11:20 نظم طلبة جامعة محمد الصديق بن يحي بجيجل اليوم مسيرة سلمية للمطالبة برحيل النظام السابق والتنديد بتشبثه في الاستمرارية ضد إرادة الشعب.

11:11انطلقت اليوم مسيرة لطلبة جامعة أكلي محمد بالبويرة من داخل الحرم الجامعي نحو وسط المدينة حيث جابت عدة شوارع رفع خلالها المشاركون شعارات منددة بالوضع الحالي للبلاد.

كما التحق عمال وموظفو التكوين المهني بالمسيرة لدعم الحراك.

11:00 تضاعف أعداد الطلبة في ساحة البريد المركزي.

10:46 مسيرة حاشدة لطلبة بجاية.

10:43 البريد المركزي الآن.

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10:18 ككل يوم ثلاثاء ينظم الطلبة مسيرات احتجاجية للمطالبة بتعجيل الاستجابة لمطالب الشعب.

10:04 يحتشد مواطنون أمام محكمة عبان رمضان حاملين شعارات تدين الوزير الأول السابق.

يستمع حاليا قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للوزير الأول السابق أحمد أويحيى في قضايا تبديد المال العام.

بعد وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أمس، جاء الدور على أحمد أويحيى الذي وصل للمحكمة وسط تعزيزات أمنية مشددة.